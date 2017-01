14.01.2017, 15:00 Uhr

Walter Musch ist Großmeister des 6.Dans und gibt Taekwondo-Kurse in zahlreichen Schulen in ganz Kärnten.

Die 1.Dan Prüfung

VÖLKERMARKT, KLAGENFURT. Seit Jänner 2016 ist Walter Musch Großmeister des 6. Dans. Neben seiner Taekwondo-Schule in Klagenfurt, unterrichtet der gebürtige Poggersdorfer auch in Schulen in Völkermarkt, St.Michael ob Bleiburg, St.Kanzian, Tainach, Grafenstein und Poggerdorf.Bereits seit 1989 beschäftigt sich der Großmeister mit der Kampfsportart. "Zu Taekwondo bin ich durch einen Freund gekommen", erinnert sich Musch. Seine 1.Dan Prüfung absolvierte der Taekwondo-Trainer im Jahr 1998 bei dem Großmeister Son Jong Ho. "Auf eine Dan-Prüfung kann man sich nicht im eigentlichen Sinne vorbereiten. Taekwondo ist eine Lebenseinstellung." Seit 2014 ist Musch Großmeister. "Diesen Rang kann man erst nach frühestens 25 Jahren regelmäßigem Training, Gründung einer eigenen Schule und Ausbildung von eigenen Dan-Trägern erhalten", verrät der Sportinstruktor.

Für jeden Erlernbar

Fuß-und Handtechniken

ZUR PERSON:

"Taekwondo ist für jeden erlernbar und der soziale Aspekt steht stark im Vordergrund", verrät der Shaolin Qi Gong Trainer. Bei dieser Kampfsportart werde der Umgang miteinander, die Höflichkeit und die Disziplin geschult."Ab dem vierten oder fünften Lebensjahr kann ein Kind mit dem Taekwondo beginnen. Besonders für Kinder ist es ein großer Mehrwert an einer vielseitigen Sportart wie Taekwondo teilzunehmen", so Musch. Taekwondo könne Kindern dabei helfen, den Schulstress abzubauen. Regelmäßige Bewegung fördere des Weiteren die Gesundheit und habe einen positiven Einfluss auf das Lernen.Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst, die zu 70% aus Fuß- und 30% aus Handtechniken besteht und als Selbstverteidigung erlernt wurde. In seinen Taekwondo-Schulen bietet Musch Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining für Anfänger und Fortgeschrittene im traditionellen Taekwondo an. "Erweitert wird der normale Trainingsbetrieb durch vertiefte Workshops für Selbstverteidigung, Stockkampf und Halbkontakt", verrät der Taekwondo-Trainer. In Grafenstein, Klagenfurt und St. Veit bietet Musch auch Gesundheitstraining in Form von Wirbelsäulengymnastik mit Elementen aus Pilates, Yoga und Qi Gong an.Walter Musch18.6.1970KlagenfurtTaekwondo, Laufen, Schwimmen, Rad fahrenIn einer Partnerschaft lebendShaolin Qi Gong Trainer, Wirbelsäulentrainer, Yoga for actives Trainer, Pilates Professional Instructor, Tai Chi Trainer und Kinder- und Jugend Fit-Lehrwart (Sportinstruktor)