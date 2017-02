VST Adler heiß aufs Play Off

13.02.2017, 11:51 Uhr

Nach Vorbild der Erste Bank Eishockey Liga wurden die Achtelfinalpaarungen „gepickt“. Die ersten vier Mannschaften des Grunddurchganges durften sich ihre Gegner aussuchen. Der 1. EHC Althofen „pickte“ Völkermarkt.

Heiß auf Revanche

Start am Donnerstag

Zur Sache:

„Mit dieser Wahl können wir leben. Wir haben zwar beide Spiele im Grunddurchgang verloren, aber auch zwei Mal unser schlechtestes Eishockey gezeigt. Das wird definitiv nicht mehr der Fall sein. Meine Jungs sehnen sich nach Revanche und sind nach dem letzten Spiel im Grunddurchgang 100-prozentig motiviert“, lässt Kerth mit einer Kampfansage aufhorchen.Das letzte Spiel im Grunddurchgang wurde auswärts in Huben mit 5:4 in der Overtime gewonnen. Matchwinner war David Schuller mit vier Toren. Es war der erste Sieg in Huben seit Wiedereinstieg in die höchste Kärntner Spielklasse.Die Play Offs beginnen für die VST Adler am kommenden Donnerstag mit dem Auswärtsspiel in Althofen. Das Heimspiel folgt am kommenden Samstag um 19 Uhr. Ein eventuell drittes Spiel (Best of three-Serie) soll laut Kärntner Eishockey Verband am 21. Februar 2017 in Althofen stattfinden.EHC Althofen – VST Adler Völkermarkt (Donnerstag, 16.02.2017; 19.30 Uhr)VST Adler Völkermarkt – EHC Althofen (Samstag, 18.02.2017; 19 Uhr)