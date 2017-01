"BLEIBurg TREU" liegt ab jetzt auf Eis

15.01.2017, 16:19 Uhr

Was Aleschko und Baumgartner-Stefitz als Hobby begannen, wurde zu "einer großen Sache", wie sie sagen. Da beide sich beruflich nun anderen Projekten widmen - Baumgartner-Stefitz arbeitet nach ihrer Karenz wieder als Hochbauingenieurin und Aleschko absolviert eine Fortbildung - beenden sie die Arbeit an "BLEIBurg TREU". "Wir hören auf, weil unser Hobby fast ein Vollzeitjob geworden ist", so Baumgartner-Stefitz. Ein Revival ist für die beiden aber nicht ausgeschlossen.