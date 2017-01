Große Schlussverlosung in Bleiburg

14.01.2017, 18:35 Uhr

Die Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg/Pliberk lud zur großen Schlussverlosung des Weihnachtsgewinnspieles.

BLEIBURG (ct). Am 14. Januar fand in Bleiburg die große Schlussverlosung des Weihnachtsgewinnspiels der Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg/Pliberk rund um Obmannstatt. Im Vorfeld dazu waren schon fleißig Lose gekauft worden, welche es ermöglichten, um den Hauptpreis, einen Nissan Micra vom Autohaus, mitzuspielen. Darüber hinaus wurden auch Einkaufsgutscheine für die Bleiburger Wirtschaftsbetriebe verlost. Bei der Verlosung im winterlich verschneiten Bleiburg herrschte großer Andrang. Jeder hoffte das Gewinnerlos erstanden zu haben. Am Ende gingaus Moos/Blato als Sieger hervor und konnte sich über ein neues Auto freuen. Neben Bürgermeisterstatteten auch Landtagsabgeordneterund Landeshauptmann-Stellvertreterinder Verlosung einen Besuch ab.