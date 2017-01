Sie ist die einzige selbstständige Anwältin des Bezirkes

07.01.2017, 22:48 Uhr

Kathrin Hartl ist als Partnerin bei ihren ehemaligen Chefs eingestiegen.

Konzipientin in Rechtsanwaltskanzlei

VÖLKERMARKT. Seit dem ersten Januar ist Kathrin Hartl selbstständige Anwältin. Gemeinsam mit ihren bisherigen Chefs Franz Grauf und Bojan Vigele bildet sie die „GRAUF VIGELE HARTL RECHTSANWÄLTE OG“.Aufgewachsen ist Hartl im Lavanttal, wo sie im Jahr 2002 an der Bundeshandelsakademie in Wolfsberg maturierte. Danach folgte das Studium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz, welches sie 2008 beendete. Nach ihrer Sponsion sammelte die Rechtsanwältin Erfahrungen im Bezirksgericht Völkermarkt und am Landesgericht in Klagenfurt. Seit Juni 2009 ist sie als Konzipientin in der Völkermarkter Rechtsanwaltskanzlei von Franz Grauf und Bojan Vigele tätig, in die sie am ersten Januar als Partnerin eingestiegen ist.