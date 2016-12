Traditionsbetrieb gewinnt Supershop Wahl

12.12.2016, 19:22 Uhr

Uhren-Schmuck Winkler kann sich im Jubiläumsjahr über den Gewinn der Supershop Wahl freuen.

Höchste Auszeichnung

120-jähriges Jubiläum

Trend zu beständigen Werten

VÖLKERMARKT (ct). In allen Bezirken Kärntens hat sich die WOCHE auf die Suche nach den Supershops gemacht. Die Kunden selbst konnten abstimmen und entscheiden, welcher Betrieb für sie der beliebteste im ganzen Bezirk ist. Im Bezirk Völkermarkt standen insgesamt 7 Betriebe zur Auswahl, für welche abgestimmt werden konnte. Nach der Auszählung der Unterschriftenlisten stand fest, dass der Uhren- und Schmuckfachhandel von Daniel Winkler die meisten Unterschriften sammeln und sich so gegen 6 Konkurrenten durchsetzen konnte.Da es sich bei der Wahl zum Supershop um einen Preis handelt, bei welchem die Kunden die Jury bilden, können sich die Sieger durchaus sicher sein, dass ihre Arbeit und ihr Engagement auf fruchtbaren Boden gefallen sind. „Für uns ist es eigentlich die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann, wenn man von seinen Kunden so geschätzt wird, dass sie für uns bei der Supershop Wahl gestimmt haben. Es ging sogar so weit, dass selbst Kunden, die nichts bei uns kaufen wollten, extra zu uns ins Geschäft gekommen sind, um zu unterschreiben und uns alles Gute zu wünschen“, freut sich Inhaber Daniel Winkler. Ausschlaggebend für diesen Sieg waren sicherlich auch die Erfahrung und die Nähe zum Kunden für die der Traditionsbetrieb seit jeher steht und im Bezirk bekannt ist.Für Uhren und Schmuck Winkler kommt der Gewinn der Supershop Wahl gerade zum Ende eines sehr speziellen Jahres. „Wir haben ja heuer das 120-jährige Jubiläum unseres Betriebes gefeiert aufgrund dessen freut es mich noch einmal mehr, dass wir als beliebtester Betrieb im Bezirk ausgezeichnet worden sind“, so Winkler. Neben der Auszeichnung durch die Kunden war das Jahr auch ökonomisch gesehen ein voller Erfolg für Winkler, so konnte man heuer das beste Geschäftsergebnis in der 120-jährigen Geschichte erzielen. "Dass wir heuer so ein tolles Geschäftsergebnis erzielt haben, ist neben der Auszeichnung durch unsere Kunden eine weitere Draufgabe für dieses turbulente aber tolle Jahr 2016," freut sich der Inhaber.Auch dieses Jahr gab es in der Schmuck- und Uhrenbranche wieder bestimmte Trends, welche von den Kunden verstärkt nachgefragt wurden. Heuer schienen diese wieder vermehrt auf die bewerten Klassiker zu setzen. „Es geht scheinbar der Wandel wieder zurück zu den echten Werten, würde ich sagen, sprich Gold und Brillantschmuck. Also nicht nur Modeschmuckmarken oder Trendschmuck, der relativ kurzfristig getragen wird und dann irgendwo herumliegt, weil er nicht mehr modern ist“, erzählt Winkler.