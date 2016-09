30.09.2016, 09:56 Uhr

Ausstellung Spurensuche

Am 8. Oktober wird um 18.30 Uhr in der Stölzl Galerie der Kunstfabrik Bärnbach die Ausstellung Spurensuche eröffnet. Die Öffnungszeiten der Galerie sind am 9., 14. und 15. Oktober sowie vom 21. bis 23. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr. Kunstfabrik-Obfrau Regina Uedl und ihre Künstlerkollegen freuen sich auf regen Besuch.

