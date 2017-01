Bezirksbauernball: Ein ganzer Saal in Tracht und Pracht

10.01.2017, 10:58 Uhr

Am 21. Jänner wird das Köflacher Volksheim aus allen Nähten platzen.

Man braucht kein Hellseher zu sein, um vorherzusagen, dass das Köflacher Volksheim am Samstag, dem 21. Jänner, ab 20 Uhr - Saaleinlass ist um 19 Uhr - aus allen Nähten platzen wird. Denn da geht der traditionelle Bezirksbauernball über die Bühne.Als einziger angebotener Bezirksball erlebte diese Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer größeren Zuspruch. So wird auch heuer wieder in der angrenzenden Sporthalle eine Lipizzanerheimatschänke zur Verfügung stehen, die für Gemütlichkeit und kulinarische Genüsse sorgen wird. Neben Säften, Weinen, Schnäpsen aus der Region wird eine Buschenschankjause angeboten. Zudem ist echte Volksmusik von der Voitsberger Jagamusi zu hören und man kann auf einem steirischen Tanzboden das Tanzbein schwingen.

Großer Glückshafen

Im Ballsaal sorgen die "Spatzen 2000" für die Tanzmusik, für die Jugend und Junggebliebenen gibt es eine Kellerdisco mit "DJ Alex". Auch heuer werden die Gäste "von echter Volksmusik" empfangen und weiters zu einem offenen Volkstanzen eingeladen, das um 22 Uhr beginnt. "Magret´s Musi" spielt unter der Tanzführung von Alois Amreich auf. Für die Polonaise sorgt die Landjugend, von 21.30 bis 23.30 Uhr ist der große Glückshafen offen. Während des Balls gibt es die Möglichkeit, Lose zu erwerben, beim Glückshafen in der "Lipizzanerheimatschänke" können die Preise abgeholt werden.Karten sind bei allen Bezirksvorstandsmitgliedern der Landjugend un in der Bezirkskammer Voitsberg erhältlich.