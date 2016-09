Die jungen Wilden auf der Stubalm

01.09.2016, 19:19 Uhr

jungen Lipizzanerhengste auf der Stubalm .Hier verbringen sie den Sommer mit zwei Betreuern auf 1600 m Seehöhe .Ein wichtiger Abschnitt in der Aufzucht , da sie an den steilen Hängendie notwendige Trittsicherheit erlangen und Sehnen und Gelenke trainieren .Am 10. September findet wieder der traditionelle Almabtriebder jungen Wilden statt .Näheres unter : events.steiermark.com