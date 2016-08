30.08.2016, 19:05 Uhr

Dornrosen gastierten beim Kiwanisclub

Sich unterhalten, Spaß haben und damit zugleich Gutes tun, diese Kombination steckt dahinter, wenn die Damen des Kiwanisclubs Styria West zu einem Kabarettabend laden. Am 16. September ist es wieder soweit. Im Volkshaus Bärnbach werden um 19.30 - um 19 Uhr ist Proseccoempfang - die Dornrosen mit ihrem neuen Programm "Weltscheibn - Hits in der Hitz" das Publikum für ein paar Stunden den Alltag vergessen lassen. Die Geschwiesterband mit Schmäh ist aus der deutschsprachigen Kabarettszene nicht mehr wegzudenken. Sie zaubern Weiblichkeit, Charme, natürlichkeit und sehr viel Musikalität in die sonst eher maskulin geprägte Kabarettlandschaft. Der Erlös kommt benachteiligten Kindern aus der Region zugute. Karten beim K&K, Café Gensinger, Beautyworld Kriebernegg, www.reisen-lipizzanerheimat.com und bei den Kiwanis-Damen.

