Hausflohmarkt der PfotenFreunde Voitsberg

Am Samstag, den 07.01. starten wir mit voller Motivation ins neue Jahr. Es gibt jede Menge neuer Flohmarktware und für Schnäppchenjäger Reduzierungen auf Deko- und Glasartikel, Übergrößen-Kleidung, Schuhe und einiges mehr.

Vorbeikommen und Stöbern lohnt sich in jedem Fall.



Zusätzlich möchten wir noch die Termine für unseren jährlichen Faschingskostüme-Bazar für Groß und Klein bekanntgeben. Dieser findet an folgenden Samstagen ebenfalls von 09:00 - 15:00 h statt:



21.01., 04.02., 18.02. und 25.02.2017



Wir freuen uns auf Euren Besuch!