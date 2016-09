30.09.2016, 10:04 Uhr

Jazz-Brunch und Ausstellung

Schon im Vorjahr war der Jazzbrunch, den die Mitglieder der Kunstfabrik Bärnbach mit der Stadtgemeinde Bärnbach organisiert hatten, ein voller Erfolg. Heuer kommt das Reinhard Summerer-Quartett am Sonntag, dem 16. Oktober, um 11 Uhr in die Stölzle-Galerie der Kunstfabrik, wo Top-Musik und beste Kulinarik auf die Gäste warten. Kartenvorverakuf in der Sparkasse und Raiffeisenkasse Bärnbach.

