Theaterfreunde aufgepasst!

27.09.2016, 09:41 Uhr

Das Theaterstudio Köflach bietet in vier Vorstellungen ab 12. November ein Pointenfeuerwerk.

Das Theaterstudio Köflach startet wieder durch und bringt die vergnügliche Verwechslungskomödie "Hier sind sie richtig" von Marc Camoletti zur Aufführung. Die Gäste erwartet ein Pointenfeuerwerk, umgesetzt in bewährter Manier von Erna Graf, Lorenz Kohlbacher, Ingrid Kriebernegg, Werner Medwed, Sabine Seidler, Hannah Rampitsch, Herbert Roßegger und Monika Winkelbauer-Weißnar, die diesmal die Regie in Zusammenarbeit mit dem Team übernommen hat. Im Hintergrund werkt diesmal Wilhelmine Kusek als "Heinzelfräulein".

Vier Spieltermine

Karten gibt es wie immer bei allen Mitgliedern des Theaterstudios Köflach. Die Termine im Keller des K6K Cafés in Köflach sind am Samstag, dem 12. November, um 20 Uhr, am Sonntag, 13. November, um 18 hr, am Samstag, 19. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr.