30.09.2016, 10:10 Uhr

Raus aus der Komfortzone

Am Freitag, dem 7. Oktober, wartet auf Gesundheitsbewusste um 19 Uhr im Voitsberger Dachbodentheater der Vortrag von Eva Bernhard mit dem Titel "Raus aus der Komfortzone - rein in ein vitales Leben". Die Sportwissenschafterin ist Uniqa-Vitalcoach und zeigt Motivationsmaßnahmen. Der Eintritt ist in Kooperation mit der Uniqa-Versicherung eine freiwillige Spende.

