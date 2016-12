Danke, sagt die Kreuzwirt Mimi

16.12.2016, 08:16 Uhr

Anlässlich des runden Geburtstags von Maria Gößler, der Wirtin vom Gashaus Kreuzwirt in Geistthal-Södingberg, gab es ein rauschendes Fest beim Gashaus Schwaiger.

Die, wie Maria Gößler, die Wirtin vom Gashaus Kreuzwirt in Geistthal liebevoll von Familie, Freunden und Bekannten genannt wird, möchte sich bei allen Gästen und und Gratulanten recht herzlich bedanken.Ein besonderes Dankeschön gilt allen Geschwistern, Kindern, Enkelkindern und dem Urenkerl.Danke auch an die Gemeinde Geistthal-Södingberg mit Herrn Bgm. Hiden, dem Bauernbund, dem Bienenzuchtverein, den Sängern und Jagdhornbläsern, dem Jagdschutzverein, der Frauenbewegung, dem Kameradschaftsbund, ihrem Bruder Sepp und seinen Freunden für die musikalische Umrahmung der Feier und der Kartenspiel-Runde.Ein lieber Dank geht auch an die Familie Schwaiger für die tolle Bewirtung bei dem Geburtstagsfest.Vergelt`s Gott sagt Maria Gößler an alle die Sie als Gastwirtin vom Gasthaus Kreuzwirt in den letzten 45 Jahren bewirten durfte!Die "Kreuzwirt Mimi" freut sich auch weiterhin auf euren Besuch!