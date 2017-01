Ein Fest bei MenschenRechteReligion

31.01.2017, 17:52 Uhr

Der Neujahrsempfang von "MRR" war zugleich Geburtstagsfeier.

Ansprachen als Höhepunkt

Der Verein "MenschenRechteReligion" lud zum Neujahresempfang und feierte zugleich den 2. Geburtstag seines Bestandes in der Evangelischen Kirche in Voitsberg. Obmann Dietmar Böhmer und Stv. Christian Veit begrüßten dabei den Köflacher Vize-Bgm. Bernd Jammernegg, den Caritas-Regionalleiter Karl Lippitz und Asylrechtsexpertin Daniela Huber vom Verein ZEBRA."Asylwerber sind da und wir müssen etwas machen. Und wir müssen auch versuchen, die Ängste der Menschen in unserer Heimat ernst zu nehmen und zu zeigen, dass Vorurteile meist unbegründet sind", fasste Böhmer zusammen. "Dass es bei uns so ruhig ist und es de facto keine Probleme gibt, ist der Verdienst so vieler Menschen, die sich ehrenamtlich - und leider unbedankt - der Integration verschrieben haben." Höhepunkt der Veranstaltung waren die Ansprachen von Dhulfiqar AlKhanaq, Mona Kaddoura und Qusai Albajati. Sie berichteten über ihr Leben, ihre Erlebnisse in Österreich und erzählten über ihre Zukunft in unserem Land. "Wenn für jetzt schon gut integrierte Personen mit positivem Asylbescheid ein neuer Abschnitt beginnt, ist das sehr erfreulich", so Veit.Einen Seitenhieb auf die Kommunalpolitik gab es auch. "Wir freuen uns, dass Vizebürgermeister Jammernegg da ist. Schade, dass kein anderer aktiver politischer Verantwortungsträger den Weg hierher gefunden hat, wiewohl wir wissen, dass es einige Terminüberschneidungen gab", so Böhmer.Der Abend klang mit einem orientalischen Buffet aus, für das Mona Kaddoura verantwortlich zeichnete.