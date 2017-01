Erstes TR-Camp für Feuerwehren in Mooskirchen

13.01.2017, 08:52 Uhr

Bgm. Engelbert Huber präsentierte beim Neujahrsempfang Neuigkeiten.

Mit einer 200 Bilder starken Dokumentation ließ der Mooskirchen Bgm. Engelbert Huber beim Neujahrsempfang in der Aula der Volksschule das jahr 2016 Revue passieren. Ehrengäste waren neben den Ehrenringträgern Gerlinde Hörmann und Heinz Pitscheneder unter anderem Rot-Kreuz-GF Aldo Striccher, Rettungshundebrigade-Leiter Hermann Truschnigg, Tourismus-Obmann Adi Kern und Feuerwehr-Bereichskommandant-Stv. Christian Leitgeb.

Erstes TR-Camp

Das Kommando der FF Mooskirchen mit ABI Josef Pirstinger und OBI Philipp Müller, das vor wenigen Tagen bestätigt wurde, hatte Neuigkeiten parat. Am 22. und 23. April wird erstmals zu einem TR-Camp nach Mooskirchen geladen. Internationale und nationale Trainer und Top-Referenten bilden im Rahmen dieses Ausbildungs-Wochenendes für die technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen theoretisch und an acht Praxis-Stationen Feuerwehrleute aus. "Etwas Außergewöhnliches für das steirische Feuerwehrwesen", so Huber, der ja auch Bereichskommandant der Feuerwehr ist.Für die Musik beim Empfang sorgten "MoosCanto" und Gerlinde Hörmann am Klavier. Karin Stadtegger gab Infos über den jubilierenden Chor "pro musica". Die beiden Gemeindemitarbeiter Josef Töscher und Maria Zach gingen in den Ruhestand und wurden mit einer Ehrenurkunde feierlich verabschiedet. Kulinarisches gab es vom Hause Zach "Gutes vom Bauernhof" und Konditorei "fa Moos".