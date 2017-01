Ligister Adventlauf: Spendenkonto ist noch offen

10.01.2017, 08:50 Uhr

Die Mitglieder des 5. Adventlaufs von Mariazell nach Ligist unterstützen Elina Kienzl.

Zum fünften Mal organisierte die Läufergruppe von Ligist und Umgebung rund um Günter Jud einen Adventlauf von Mariazell nach Ligist für einen guten Zweck. Dieser Lauf war einer der schönsten bisher um die null Grad und Vollmond in der Nacht und Sonnenschein bei Tag. Wie alle Jahre unterstützt die Gruppe mit den Spendengeldern eine bedürftige Familie oder ein Kind. Heuer wird Elina Kienzl geholfen.

Großes Dankeschön

Ein großes Dankeschön sagen die Organisatoren allen Sponsoren, an die Marktgemeinde Ligist und an die Begleitfahrzeuge FF Ligist und FF Steinberg. Einen würdigen Abschluss fand der Lauf beim Einlauf im Rahmen von "Zauber der Weihnacht" auf der Burg Ligist mit einer schönen Kerzensegnung von Pfarrer Rupert Rechberger. Alle Sponsoren sind nachzulesen in den Ligister Februar-Nachrichten unter www.ligist.at und bei Elina www.kleiner-sonnenschein.com.Wer noch spenden möchte, das Spendenkonto Kienzl Elina IBAN: AT472083905501134174 und BIC: SPÖVOAT21XXX ist noch offen. "Ich möchte mich noch bei allen Läufern und Läuferinnen bedanken und freue mich auf unseren nächsten Event im heurigen Jahr 2017", meinte Günter Jud abschließend.