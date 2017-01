Marco Angelini und der "Mister Universum" bei der Red Night

25.01.2017, 08:37 Uhr

Ein fulminantes Ballspektakel wartet am 10. Februar in Bärnbach auf die Gäste.

Die Red Night 2017, die anlässlich der World Winter Games in der Steiermark unter dem Motto "Ein Herz für Special Olympics" steht, stellt den Reinerlös dieser Ball nacht dem Projekt "Tanzen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung" zur Verfügung. Marco Angelini wird die Red Night musikalisch eröffnen. Die Tanzpaare der Tanzschule Gider, der Kooperationspartner der Red Night, sorgen im Anschluss mit der Show "Best of Musicals" für eine fulminante tänzerische Eröffnung.

Viele Höhepunkte

Musikalisch sorgen die "Jungen Paldauer" für beste Unterhaltung und zu späterer Stunde heizen "Die Bledlseer" die Stimmung auf. Juwelierin Barbara Gressl unterstützt mit einem einzigartigen Perlenfischen die Red Night. Neben der Sektbar versüßt "Sabines Sugar Dreams" von Sabine Schuster in der Disco den Ballbesuchern den Abend. Nach der Verlosung findet der Mitnight LIne Dance unter der Anleitung von Pierre Gider statt.Walter Stückler, neben Sabine Kozlik, Thomas Nöres und Claudia Nöres-Neuherz Mitglied des engsten Organisationsteams, bringt mit Fabian Mayr den regierenden "Mister Universum" nach Bärnbach mit. Ballkarten sind noch zu haben!