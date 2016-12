Red Night 2017 kooperiert mit der Tanzschule Gider

21.12.2016, 08:58 Uhr

Das Red Night-Team präsentierte die druckfrischen Tickets für die Red Night am 10. Februar in Bärnbach.

In der Tanzschule Gider wurden vom Red Night-Team die druckfrischen Karten für die Red Night 2017 am 10. Februar um 20.30 Uhr im Volkshaus Bärnbach präsentiert. Das Team mit Claudia Nöres-Neuherz, Sabine Kozlik, Walter Stückler und Thomas Nöres wird vom Bärnbacher Bürgermeister Bernd Osprian, Gudrun Windisch und Thomas Theissl tatkräftig unterstützt.Die Red Night 2017 steht in Kooperation mit der Rosentaler Tanzschule Gider unter dem Motto "Tanzen für einen guten Zweck - Ein Herz für Special Olympics". Karten für die Red Night sind ab sofort bei allen Mitgliedern des Red Night Teams, der Tanzschule Gider und den Sparkassenfilialen Köflach und Bärnbach erhältlich. Das Red Night-Team freut sich auf eine rauschende Ballnacht, wünscht ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.