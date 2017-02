So sehen Gewinnerinnen aus!

08.02.2017, 21:43 Uhr

Klaudia Kassler aus Rosental gewann eine Woche Aktiv-Urlaub.

Freude in Rosental! Klaudia Kassler aus Rosental hat beim Weltspartags-Gewinnspiel 2016 der Sparkasse Voitsberg-Köflach den hauptpreis gewonnen: Eine Woche Aktiv-Urlaub für die ganze Familie in einem der österreichischen JUFA-Hotels nach Wahl. Der Preis wurde von Vorstandsdirektor Dieter Hornbacher und Filialleiterin Margit Kriegl in der Zweiganstalt Rosental der glücklichen Gewinnerin übergeben. Jetzt steht einem schönen Urlaub nichts mehr im Wege.