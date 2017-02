Steirerball - der älteste Ball von Edelschrott

07.02.2017, 17:57 Uhr

Der Singkreis Edelschrott als Organisator freute sich über den sehr guten Besuch.

Bereits zum 89. Mal fand in Edelschrott der Steirerball statt, der immer am ersten Samstag im Februar über die Bühne geht. Der Singkreis Edelschrott bat dazu in den Edelschrotter Hof und der Einladung folgten sehr viele Ballgäste. Dazu trug natürlich auch die Musik bei, denn das Schneiderwirt Trio spielte groß auf. Als "Polonaise" wurde ein traditioneller Auftanz geboten. Auf die Gäste wartete eine Weinbar, die legendäre Stadlbar und ein großer Glückshafen mit vielen schönen Preisen. Da durfte auch Bgm. Georg Preßler nicht fehlen.