AT

, 8591 Maria Lankowitz AT

Kirche , 8591 Maria Lankowitz AT

3. Oktober 2016



19.00 Uhr TRANSITUS zum Fest des Hl. Franziskus von Assisi - die Feier zum Heimgang des hl. Franziskus



Der 3. Oktober ist für die ganze franziskanische Familie der Tag, an dem sie den Heimgang ihres Ordensgründers, des heiligen Franziskus von Assisi, feiert. Alljährlich an diesem Abend versammeln sich die Franziskanerinnen und Franziskaner in der ganzen Welt zu einer Gedächtnisfeier, die traditionell „Transitus“ (lat. Übergang) heißt.



Der Transitus ist mit Liedern und Texten aus der Biographie des hl. Franziskus gestaltet.