Vorsicht Zombies!!

16.01.2017, 20:23 Uhr

"Menschen", die herumtorkeln als wären sie in einem tranceähnlichem Zustand die meist zu Boden schauen und komische Geräusche von sich geben.Wenn ich durch die Stadt spaziere, mit dem Auto durch die Gegend fahre oder in einem Caffee sitze,sehe ich desöfteren Zombies! Sie starren richtig auf ihre Smartphones und Tablets. Warum nur, was ist so interessant daran?

Zombies mit den neuesten Smartphones in der Hand, die geistesabwesend herumtorkeln. Oft tun sie dies auch während des Arbeitens und wenn man Fragen hat, wird man ignoriert.Sie gehen über die Straße ohne links oder rechts zu schauen, mittlerweile gibt es diese auch schon im Schulalter! Heute wäre mir ein Kind fast vor das Auto gelaufen... Kein Zebrastreifen war in Sicht, es schaute auf sein Smartphone und lief über die Straße, zum Glück war ich kein Zombie, ich war achtsam und reagierte.Viele Zombies fahren mit dem Auto oder mit dem Moped, sogar mit dem Fahrrad...Erschreckend nicht?Was kann ich gegen diese Smartphone-Zombies aus dem 21. Jahrhundert tun? Es anders machen und an Smartphone-Zombies appellieren!