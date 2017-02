Vorstand der Jugendkapelle wiedergewählt

01.02.2017, 15:29 Uhr

Beeindruckende Zahlen bei der Jahresbilanz 2016 der Jugendkapelle Mooskirchen.

Nach der "Cäcilien Messe" am Frühamt fand im Landgasthof Lazarus die Jahreshauptversammlung der Jugendkapelle Mooskirchen mit Neuwahlen statt. Im Beisein von Bezirksobmann Johann Edler, Präsident Johann Gschier und Bgm. Engelbert Huber präsentierte Obmann Andreas Schaumberger den Tätigkeitsbericht des Jahres 2016: 56 Proben, 44 des Jugendorchesters, 13 Ausrückungen des Gesamtorchesters, 23 Ausrückungen von Ensembles und sechs Ausrückungen des Jugendorchesters. Kapellmeister Helmut Rumpf, Jugendreferentin Tamara Promitzer und Stabführer Mario Oswald waren hocherfreut über die guten Leistungen.

Neuwahlen

Nach dem positiven Bericht des Kassiers Augustin Sommer verliefen die Neuwahlen in erstaunlicher Kürze. Obmann Andreas Schaumberger und seine Stellvertreter Manuela jakob und Dominik Gschier wurden wie der weitere Vorstand einstimmig wiedergewählt. Bgm. Huber war vom positiven Klima überwältigt und blickte mit der Kapelle auf das heurige Jahr 2017. Hier stehen der Kindermaskenball am zweiten Februarsonntag, der Besuch der Gemeindebewohner zum "Tag der Blasmusik" Ende April, das Konzert "Klingender Schönwiesengraben am 1. Juli, eine Familienwanderung, "Scghnapsen im 4/4-Takt und das Wunschkonzert am Programm.