Bande ausgehoben - Einbruchsserie im Bezirk Voitsberg ist geklärt

19.01.2017, 08:59 Uhr

Zehn Tatverdächtigen werden Diebstählen an 149 Tatorten vorgeworfen.



Zehn Verdächtige

Da ist den Polizisten im Bezirk Voitsberg ein Coup gelungen. Von Jänner bis Oktober 2016 wurden an verschiedenen Orten mehrere Zeitungsständer gestohlen. In abgelegenen Waldstücken wurden dann die Zeitungskassen aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro.Nach umfangreichen Erhebungen gelang es zehn Verdächtige im Alter zwischen 17 und 23 Jahren auszuforschen. An den Erhebungen waren sämtliche Polizeiinspektionen des Bezirks Voitsberg beteiligt. Den zehn Tatverdächtigen werden Einbruchsdiebstähle an insgesamt 149 Tatorten vorgeworfen. Die Einbrüche wurden in unterschiedlichen Personenkonstellationen verübt. Zwei weitere Einbrüche in Geschäftslokale in den Städten Bärnbach und Voitsberg konnten zwei Personen der Tätergruppe zugeordnet werden. Bei diesen Tathandlungen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Verdächtigen werden der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht.