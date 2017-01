Das schönste Abschiedsgeschenk - Bar Lookkool in Voitsberg ist Geschichte

02.01.2017, 18:10 Uhr

Mit 31. Dezember schloss Barkeeper René Pichler das "Lookkool". Vorher wurde er noch in den Falstaff-Bar Guide 2017 aufgenommen.

Ein Gewölbe in einem alten Gemäuer mit minimalistischem und multikulturellem Interieur. Susanne und René Pichler bewirten hier Trendsetter, Junge und Junggebliebene mit zeitgemäßen Drinks und ebensolcher Musik. Eine Attraktion für das kleine Voitsberg. So steht es im neuesten Falstaff Bar Guide 2017, wo die 500 besten Bars in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschrieben werden. Mit 82 Punkten sorgte der Falstaff-Newcomer für Furore.

Abschiedsgeschenk



Wie geht es weiter?

Doch seit 1. Jänner muss es "bewirtete" heißen, denn die Pichler schlossen in Voitsberg für immer ihre Pforten. "Die Voitsberger haben für sie selbst mit der Super-Falstaff-Bewertung das beste Abschiedsgeschenk gemacht", verrät René Pichler. "Es gibt einige private Gründe, warum ich mich als Barkeeper aus der Lipizzanerheimat verabschiede." Pichler machte am 11. August 2011 das "Lookkool" am Voitsberger Hauptplatz auf und erlebte fünfeinhalb lehrreicher Jahre.Pichlers Angebot war großartig: Mehr als 400 verschiedene Getränke, darunter über 50 Gin-Sorten, 60 Rum-Sorten, 60 Vintage-Drinks mit Spirituosen, die mehr als 50 Jahre alt waren, und vielseitigste Eigen-Kreationen warteten im "Lookkool" auf die Gäste. Zeitweise sorgte er auch mit seiner fahrbaren Bar auf Bällen für Aufsehen. Zuletzt erreichte er das Halbfinale der Heering-Challenge in England.Die Barkeeper-Laufbahn von René Pichler ist mit Sicherheit nicht zuende. Was er in Zukunft machen wird, ist noch nicht offiziell. Die WOCHE Voitsberg hält ihre Leser auf dem Laufenden. Mit Sicherheit!