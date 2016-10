Die Pflicht ist erfüllt am Samstag soll die Kür folgen!

03.10.2016, 18:55 Uhr

Nach dem Spiel versammelte sich die ganze Mannschaft beim Jausenheurigen Mühlhuber zu einer guten Jause und überreichte Franz Wenig anlässlich seines 70er ein Ehrendress in den Vereinsfarben des STT Mühlhuber.Somit ist alles angerichtet für den großen Showdown beim "Ruppbauernhöhederby" dem Meisterschaftsfinale gegen den STT La Piccola am Mühlhuber Sportplatz am kommenden Samstag 8.10.2016 um 16 Uhr.Der Gewinner dieses Spieles wird der neue Meister 2016 in der 3. Division der Weststeirischen STT Meisterschaft sein. Beide Mannschaften halten bei 15 Punkten.Der Obmann des STT Mühlhuber Gogg Martin verspricht ein Spiel auf hohen Niveau "Wir haben es selbst in der Hand Spannung ist garantiert" so Gogg.Auch für Stimmung wird gesorgt sein so wird unter anderen eigens ein Fanklub für dieses wichtige Spiel aufgestellt der die Mühlhuberbuam mit Trommeln und Gesängen zum dritten Meistertitel peitschen soll.Nach dem Spiel wird DJ LingLing die Zuseher mit Tanzmusik unterhalten.Eines ist klar ganz egal wie das Spiel ausgeht gefeiert wird am Mühlhuber Sportplatz sowieso!FINALE DAHOAM (Ruppbauernhöhederby)STT Mühlhuber gegen STT La PiccolaAm Samstag den 8.10.2016 Anstoss ist um 16 Uhr!