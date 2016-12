Ein "stoasteirisches" Krippenspiel unter freiem Winterhimmel

12.12.2016, 16:30 Uhr

Einstimmen auf den Heiligen Abend am 23. Dezember beim Lenhardhof in Graden.

Der Kultur- und Brauchtumsverein Graden veranstaltet am 23. Dezember um 19 Uhr beim Lenhardhof in Graden wieder das traditionelle Krippenspiel unter freiem Winterhimmel. "A stülle Nacht..." selbst geschrieben von der Theatergruppe Graden wird im "stoasteirischen Dialekt" aufgeführt. Vor der Kulisse des Lenhardhofes, einer der ältesten Gehöfte in Österreich, spielen 13 Laienschauspieler aus Graden die Geburt Jesu Christi und möchten den wahren Sinn von Weihnachten dem Publikum vermitteln.

Echte Tiere

Umrahmt von echten Tieren in freier Natur und mit musikalischer Begleitung soll dieses besinnliche Krippenspiel ein unvergessliches Erlebnis werden. Die Urtümlichkeit des Spiels hat sich weit über die Bezirksgrenzen hinaus herumgesprochen, aus der ganzen Steiermark kommen am 23. Dezember Besucher nach Graden. Anschließend lädt der Brauchtumsverein bei Bratäpfel, Kletzenbrot und Glühmost zum gemütlichen Zusammenstehen hinter den wärmenden Holzknechtöfen. Das gemeinsame Singen und Musizieren mit den Gradner Weisenbläsern und dem Gradner G´sang kommen selbstverständlich nicht zu kurz.