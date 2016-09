Elementares Musizieren für Kinder

30.09.2016, 09:49 Uhr

Die Einheiten finden immer montags in der Jufa Rosental statt, für Kindergartenkinder von 16.15 bis 17.05 Uhr, für Volksschulkinder von 17.15 bis 18.05 Uhr. Ein Kurs umfasst zehn Einheiten zu je 50 Minuten pro Woche und kostet 85 Euro.Voranmeldung via Facebook unter www.facebook.com/empvoitsberg oder per Mail unter emp-voitsberg@gmx.at.