Evang.Pfarrgemeinde Voitsberg feiert "500 Jahre Reformation"

28.01.2017, 10:09 Uhr

Vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, hat Martin Luther die 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt.Damit wollte er mit den Gelehrten über die Fehlentwicklungen in seiner Kirche diskutieren. Seine größte Erkenntnis war, dass Menschen von Gott allein aus Gnade gerecht werden und unser Heil nicht durch fromme Leistungen oder gar durch Geldzahlungen (Ablass) verdient oder erkauft werden können.

Da die katholische Kirche damals auf den Ablass nicht verzichten wollte, führte das zur Exkommunikation Luthers und damit zur Spaltung.Mit der Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache gab Luther dem einzelnen Christen selbst die Möglichkeit, den Glauben anhand der Heiligen Schrift zu überprüfen. Damit konnte nahezu jedermann die „kirchliche Lehre“ überprüfen und Missstände und Fehlentwicklungen selbst erkennen.Es wird in diesem Gedenkjahr nicht nur von unserer Gemeinde, sondern auch österreich- und europaweit vielfältige Veranstaltungen geben. Das Reformationsjubiläum wird hoch interessant werden, wird unseren Glauben stärken und wo es nötig ist, reformieren und vertiefen.Darum laden wir SIE herzlich ein, sich darauf einzulassen. Gleichzeitig werden wir uns damit auch besser kennenlernen und gemeinsam feiern. Unsere Feierlichkeiten sind ÖKUMENISCH OFFEN, denn wir freuen uns auf viele gute Begegnungen und Gespräche mit anderen christlichen Konfessionen über unseren Glauben.Wichtigste Veranstaltungen der evangelischen Gemeinde in Voitsberg11.02.2017: Unter dem Motto „Humor verbindet“ findet in den Voitsberger Stadtsälen ein Kabarettabend statt. Wortwitz und ungetrübten Spaß für Jung und Altvon und mit Oliver Hochhofler & Imo TrojanSamstag, 11.02.2017 mit dem Beginn um 19:00 Uhr17.03.2017: Vorführung des Lutherfilms mit kommentierten Erklärungen im kleinen Saal der Stadtsäle Voitsberg.Freitag, 17.03.2017 mit dem Beginn um 19:30 Uhr20.10.2017: Reformationsempfang mit Vorträgen und Unterhaltung verschiedenster Art in den Stadtsälen Voitsberg.Freitag, 20.10.2017 mit dem Beginn um 19:30 UhrDie Bevölkerung ist zu all diesen Veranstaltungen herzlichst eingeladen !