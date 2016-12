Feuerwehrjugend verteilte das Friedenslicht

25.12.2016, 08:03 Uhr

Bereichskommandant LFR Engelbert Huber begrüßte nach musikalischer Eröffnung der Feierstunde durch ein Saxophon-Quartett des Musikvereines Gestüt Piber die die Mitglieder des Bereichsfeuerwehrverbandes, alle Sonderbeauftragten, Bgm. Mag. Helmut Linhart, die Bevölkerung, aber ganz besonders die Feuerwehrjugend. Es verdeutlichte, dass Licht, Wasser und Feuer jene Grundelemente sind, mit denen Feuerwehren tagtäglich konfrontiert sind. Vor diesen Gefahren werden Not- und Hilfesuchende geschützt, diese Gefährdungen von ihnen abgehalten. Nun aber, in diesen Tagen vor Weihnachten sind gerade Feuerwehrjugendliche auserkoren, das Licht und damit auch Freude in die Häuser der Löschbereiche zu bringen. Ein mehr als schönes, ein sichtbares Zeichen, dass junges Leben diese Freude der Ankunft des Herrn Jesus Christus teilt und sie weitergibt an viele, viele BewohnerInnen. Der Bereichsfeuerwehrkommandant dankt Pfarrer Mag. Johann Fuchs für seine Bereitschaft, diese Feier und die Segnung des Lichtes zu übernehmen. An die Feuerwehr Piber mit Kommandant BR Christian Leitgeb und sein Team, aber auch an die Gestütsleitung richtete Huber Dankesworte. Er wünschte allen angenehme und stimmungsvolle Weihnachten.Pfarrer Mag. Johann Fuchs begann die Andacht mit dem Kreuzzeichen, brachte seine Freude zum Ausdruck, dass für die Segnung und Übergabe des Friedenslichtes das Schloss Piber gewählt wurde. Das Licht aus Bethlehem ist mit der Botschaft der Geburt Christi eine Weltreise angetreten und hat Hoffnung verbreitet. Melanie Folterer habe heuer das Friedenlicht aus der Hand eines orthodoxen Pfarrers in die Hand genommen. Es sei für sie ein bewegter Augenblick gewesen und sie habe sich die Geburtsgrotte Jesu viel größer vorgestellt, berichtete sie nach ihrer Ankunft in Österreich. Seit 30 Jahren wird das Friedenslicht aus Bethlehem in der ganzen Welt verteilt. Wenn die Kirche von Frieden spricht, meint sie Gerechtigkeit. Wer sich für Frieden einsetzt, wird oft als lästig bezeichnet. Jesus sei es gleich gegangen, so Mag. Fuchs. Weiters betonte Pfarrer Fuchs, dass das Friedenslicht eigentlich nicht gesegnet werden müsste. Das Licht hat den Frieden in sich.Wenn die Menschheit immer wieder streitet, wird es die Welt nicht mehr geben, gab Melanie Wolterer zu bedenken. Pfarrer Fuchs zeigte auch auf, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das Friedenslicht gibt aber einen Impuls. Wir bekommen den Impuls des Friedens. Dieser ist besonders wichtig – zu Hause in den Wohnungen, aber auch für jeden Einzelnen. Der Segen gilt auch für die Jugend, die das Licht verteilt. Sie soll auch Frieden geben, aber auch erhalten. In den Fürbitten wurde der Schutz der Jungen, die das Licht an die Bevölkerung bringt ausgesprochen.Kommandant der FF Piber BR Christian Leitgeb dankte in seinen Worten Pfarrer Mag. Johann Fuchs für diese stimmungsvolle Andachtsfeier im schönen Ambiente des Schlosses Piber, allen Vertretern der Feuerwehren, der Feuerwehrjugend für ihr Kommen. Einen besonderen Dank richtete Leitgeb an die Kleingruppe – Saxophonquartett der Gestütskapelle Piber unter Obmann Johann Plenk für die musikalische Umrahmung dieser Feierstunde. Ebenso an die Gestütsleitung für das Entgegenkommen zur Benützung des Areals im historisch bedeutenden Schlosshof. Seinem gesamten Team sprach er einen Dank für gute Zusammenarbeit und die Vorbereitungen aus und wünschte allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.Bürgermeister der Stadt Köflach, Mag. Helmut Linhart begrüßte in seinen Worten im Namen der Stadtgemeinde Köflach und bemerkte, dass das Jahr sich dem Ende zu neige. Am Ende eines Jahres sei immer Zeit, Danke zu sagen. Dank zu sagen. Für die vielen tausenden freiwilligen Stunden, die für den Dienst an der Allgemeinheit freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Er freue sich auch, dass alle dem Ruf des Bereichsfeuerwehrverbandes gefolgt und nach Piber gekommen sind, so Mag. Linhart. Einen Dank sprach er auch für 30 Jahre Friedenslicht aus. Mag. Linhart entbot allen Anwesenden ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2017.Im Anschluss lud die FF Piber zu Verpflegung bei Tee und Weihnachtsleckereien ein.Kompliment an das Team der FF Piber – mit BR Christian Leitgeb und OBI Andreas Sorger an der Spitze – und die Feuerwehrjugend, unter Führung des neuen Bereichsbeauftragten, BI Markus Birnstingl.Unter den Ehrengästen weilten auch die Herren ABI’s Markus Murg, Alfred Jauk, Josef Pirstinger und Harald Nestler, die Ehrendienstgrade E-BR Robert Klampfl und EABI Josef Porta, sowie Kommandanten, -stellvertreter und Bereichsbeauftragte; gemeinsam mit Vertretern der Stadtgemeinde Köflach.Text: Artur HolawatFotos: Walter Ninaus