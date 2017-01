FF Voitsberg - Vier Einsätze in 196 Minuten bei starkem Schneefall

13.01.2017, 23:03 Uhr

Begonnen hat es mit einer LKW-Bergung mit der Seilwinde des WLF-Kran in der Kowaldstrasse in Voitsberg, während des Einsatzes kam der Hilferuf der FF Rosental zu einer Fahrzeugbergung mit dem WLF-Kran in Puchbach, eine andere Gruppe begab sich in die Schießplatzstraße in Voitsberg, wo ein LKW hängen blieb und letztendlich der vierte Einsatz war nach der Anforderung durch die FF Mooskirchen eine Bergung mit dem WLF-Kran eines Fahrzeuges aus einem Bachbett.Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden trotz des starken Schneefalls für die Einsatzbereitschaft auszusprechen.HBM d. V. Walter Ninaus