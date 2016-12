Frontalzusammenstoß auf der Umfahrung Krottendorf

13.12.2016, 19:40 Uhr

Furchtbarer Unfall auf der B70. Ein Opel Corsa bohrte sich am Dienstag mit voller Wucht in einen Lkw. Due B70 war stundenlang gesperrt.



Vier Feuerwehren vor Ort

Am 13. Dezember lenkte gegen 12 Uhr ein 46-Jähriger aus Graz seinen Pkw auf der Krottendorfer Umfahrungsstraße der B70 in Richtung Voitsberg. Ein 40-jähriger, auch in Graz wohnhafter Freund des Pkw-Lenkers befand sich auf dem Beifahrersitz ebenfalls im Fahrzeug. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 46-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg gelenkt wurde."Die Wucht des Aufpralls muss ungeheuer groß gewesen sein, der Pkw wurde komplett zerstört", berichtete Bereichsfeuerwehrkommandent Engelbert Huber. Die beiden Insassen erlitten beim Aufprall tödliche Verletzungen. Der Pkw geriet in Brand, dieser wurde von der FF Gaisfeld schnell gelöscht, weiters waren die FF Krottendorf, die FF Köppling und die FF Voitsberg vor Ort. Der Lkw-Lenker wurde zur Erstuntersuchung ins LKH Voitsberg gebracht und vom Kriseninterventionsteam betreut. "Die Helferkette hat perfekt funktioniert, leider konnten wir die beiden Menschenleben nicht mehr retten", bedauert Huber.Die B70 war in diesem Bereich von 12 bis 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, dieser wurde über Krottendorf umgeleitet.