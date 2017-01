Köflach: Mit Donald Trump und Hillary Clinton

05.01.2017, 16:35 Uhr

Große Ehre bei den Kölala-Sitzungen ab 3. Februar. Die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten kommen.

Kölala-"Oberguru" Karl Christandl feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum als Regisseur der Faschingssitzungen in Köflach, vorher war er acht Jahre in Kärnten aktiv. 54 Aktive, die Heinzelmännchen und - weibchen im Hintergrund inklusive, vereinigt Christandl unter "Kölala". Am 1. Februar steigt die Generalprobe mit geladenen Gästen. Klienten der Lebenshilfe mit ihren Eltern sind live mit dabei und werden auch zur Verpflegung eingeladen. "Erstens ist uns die soziale Komponente wichtig, zweitens freut diese Tradition unsere Gäste und drittens ist die Spannung bei den Akteuren ganz anders als bei einer Probe vor leeren Rängen", argumentiert Christandl.

US-Wahlkampf

Die Sitzungen finden am 3., 4., 10. und 11. Februar um 20.11 Uhr im Volksheim Köflach statt, der Kinderfasching am 12. Februar startet um 14.30 Uhr. Laut vertraulichen Quellen hat sich nicht nur der zu diesem Zeitpunkt schon amtierende Präsident Donald Trump angesagt, sondern auch seine ehemalige Gegenspielerin Hillary Clinton. Im dreieinhalbstündigen Programm wird es mit "Des Kaisers Seitenblicke" eine Reminiszenz an das kürzlich verstorbene Kölala-Gründungsmitglied Georg Vöröshazy geben und "der Zecher" kehrt nach fünfjährigem Aufenthalt in Kalksburg wieder auf die Bühne zurück.Für frischen Wind wird die Windrad-Thematik sorgen und mit Sylvia Schwaiger bieten die Köflacher eine neue Tanzformation. Tickets gibt es unter Tel. 0650/74 26 128.