29.08.2016, 08:46 Uhr

Komplettsperre am 1. und 2. September

Im Rahmen der Neugestaltung des "Unteren Hauptplatzes" in Köflach werden am 1. und 2. September - bei Schlechtwetter sind der 5. und der 6. September die Ersatztermine - die Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit ist der Baustellenbereich komplett gesperrt. Der aus der Bahnhofstraße kommende Verkehr wird weiter über den Kloepferplatz in Richtung Piberstraße und Grazerstraße geführt. Beim Projekt "Unterer Hauptplatz" kommt das Gerinne weg, es werden weitere Parkplätze und Blumeninseln installiert und auch eine Bushaltestelle wird verlegt, um den Unteren Hauptplatz für die Unternehmer und ihre Kunden attraktiv zu gestalten.

Gefällt mir

0