Nach vielen Jahren wieder Eislaufen in Krems

12.01.2017, 18:15 Uhr

Am Samstag, dem 21. Jänner, lädt die SPÖ Voitsberg zum Kremser Eislauftag.

Knödelschießen

Eislaufen in Voitsberg war in den letzten Jahren eine Rarität, zum größten Teil sogar unmöglich. Die tiefen Temperaturen des heurigen Winters machen es aber möglich, dass die SPÖ Voitsberg am Samstag, dem 21. Jänner, ab 13 Uhr zum Kremser Eislauftag einladen kann. Am Eisplatz neben dem Kindergarten Krems wartet nicht nur ein Gratis-Eislauftag, sondern die ganze Familie kann sich kostenlos an Krapfen und Tee laben.Auch der Eissport kommt nicht zu kurz. So fordern die SPÖ-Gemeinderäte die Mitglieder der FF Krems zu einem Knödelschießen heraus. Der Eislaufplatz ist dank des traumhaften Winterwetters perfekt vorbereitet.