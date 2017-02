Neue Quarantänestation für das Tierheim

06.02.2017, 20:46 Uhr

Das ist nur eine der Neuerungen auf der Wunschliste von Tierheimleiterin Nina Mocnik

In einem Gespräch hat uns die Tierheimleiterin Nina Mocnik über ihre umfangreichen Pläne für das heurige Jahr informiert.Nicht nur für die zahlreichen Katzen, auch für die Hunde soll eine Quarantänestation eingerichtet werden. Außerdem soll ein eigener Bereich für Nahrungs- und Pflegevorräte entstehen, damit die notwendige Hygiene gewährleistet ist.Ein besonderes Anliegen des Teams war eine Begegnungszone, wo sich Hunde und neue Besitzer bzw. deren Vierbeiner besser kennen lernen. Trotz der Schneedecke sind bereits die einzelnen Bereiche deutlich erkennbar. So bald wie möglich sollen nun die letzten Arbeiten abgeschlossen werden, damit diese Begegnungszone allen Sicherheitsvorkehrungen gerecht wird und auch der Vergnügungsfaktor nicht zu kurz kommt.Mit Hilfe der vielen freiwilligen Helferinnen konnten die meisten Jungkatzen der Herbstwürfe gerettet und an neue Besitzer übergeben werden. Doch nicht nur für die Tierbetreuung werden helfende Hände gebraucht, auch talentierten Bastlern eröffnen sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Es fallen immer wieder Reparaturarbeiten an den bestehenden Einrichtungen an, für die Katzen wünschen sich die Mitarbeiter kleine Katzenhäuser als Rückzugsmöglichkeit und wenn es das Wetter zulässt, soll der Außenbereich bepflanzt und Spielstationen als große Bereicherung für die Tiere gebastelt werden.So sehr sich Nina Mocnik über die Spenden von Tierfreunden freut, sind sie nach den neuen gesetzlichen Richtlinien mit Mehrarbeit verbunden. Damit Spenden von der Steuer abgeschrieben werden können, müssen die Belege neben dem vollständigen Namen auch das Geburtsdatum enthalten. Deshalb ihre Bitte: „Ich habe heuer schon viele Stunden am Telefon verbracht, damit ich die Belege ordnungsgemäß verbuchen kann. Dieser Mehraufwand könnte vermieden werden, wenn Spender ihr Geburtsdatum am Beleg eintragen“.

Den richtigen Umgang mit Tieren und Tierschutz im allgemeinen, soll bereits den Kindern näher gebracht werden. Deshalb war die Tierheimleiterin mit ihren Mitarbeitern und Hunden in Schulen und Kindergärten, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Diese Aktion wurde von den Kindern begeistert aufgenommen, weshalb das Team verstärkt diese Tätigkeit fortsetzen möchte. Interessierte Kinderbetreuer und Lehrer können einen Termin vereinbaren, wo sie mit ihren Schützlingen das Tierheim besuchen, bzw. das Team mit Vierbeinern zu ihnen kommt.Änderungen gibt es auch bei den Öffnungszeiten: diese sind Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Ausgenommen ist Mittwoch, der bleibt für Besucher geschlossen. Während dieser Zeit können sich die Mitarbeiter intensiver mit den Heimbewohnern befassen, um sie und ihre speziellen Gewohnheiten besser kennen zu lernen. Damit können sie wichtige Hinweise den neuen Besitzern weitergeben.Anmeldungen unter der Tel. Nr. 0680/20 66 057 oder per e-mail: tierheim-franziskus@gmv.at