Neue stART-Ausstellungen im Bezirk

18.12.2016, 07:40 Uhr

Madaline Raluca Purcel und Janet Priscila Ilies im Juko Köflach und Bernd Rosenzopf und Markus Kailbauer im Kunsthaus.

Mit einer Vernissage am Freitag, den 9. Dezember 2016 um 18.00 Uhr, startet die Ausstellung von Madaline Raluca Purcel und Janet Priscila Ilies im Juko Köflach in der Ludwig-Stampfer-Gasse 2. Beiden Jungkünstlerinnen hat es die Natur angetan, die sie nun auf unterschiedliche Weise auf Leinwand bannen. Zu sehen sind die Arbeiten bis 31. Jänner 2017 von Mittwoch bis Sonntag von 14.30 bis 20.30 Uhr.Bernd Rosenzopf und Markus Kailbauer eröffnen am 14. Dezember 2016 ihre Fotoausstellung im Kunsthaus Köflach und entführen dabei mitten in das Herz Indiens. Und erzählen Geschichten über die Menschen. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis zum 15. Jänner 2017 zu sehen, Montag bis Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr.Organisiert werden die Ausstellungen von stART-styrian Art, dem in Köflach ansässigen Verein zur Förderung von jungen Künstlern.