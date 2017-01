Neues Lebenshilfe-Tageszentrum in Voitsberg

26.01.2017, 15:05 Uhr

Nach elf Monaten Bauzeit wurde am vergangenen Donnerstag das neue Tageszentrum der Lebenshilfe in Voitsberg feierlich eröffnet.

3,5 Millionen Euro kostete das Gebäude in der Perschlerstraße. "Es hat eine tolle, zentrale Lage. Danach haben wir lange gesucht", sagte Vorstandsdirektor Wolfram Sacherer von der Ennstal Wohnbaugruppe, die das Tageszentrum errichtete.23 Menschen mit hohem und höchstem Hilfebedarf sind dort aktuell untergebracht, aufgeteilt in vier Gruppen - eine Tageszentrum/Senioren-Gruppe und drei Tagesförderstätten-Gruppen. Das Gebäude ist zudem Arbeitsplatz für 15 Mitarbeiter, zwei Zivildiener und auch für freiwillige Helfer. Maximal könnten hier 33 Personen mit Hilfebedarf untergebracht werden."Wir achten auf die Interessen der untergebrachten Personen, versuchen darauf einzugehen und entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Wir musizieren, tanzen, kochen, basteln und wollen auch zusammen an der Gesellschaft teilnehmen", so Einrichtungsleiterin Elisabeth Redl und weiter: "Wir freuen uns über neue Kooperationspartner und sind offenes Haus - jeder ist herzlich willkommen."Bevor Kaplan Adrian Aileni den offiziellen Teil der Eröffnung mit der Haussegnung abschloss, kam auch Voitsbergs Bürgermeister Ernst Meixner zu Wort: "Durch die vielen sozialen Einrichtungen ist Voitsberg gewissermaßen zur Sozialstadt geworden", sagte das Stadt-Oberhaupt.