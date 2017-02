Ordentliche Wehrversammlung der FF Voitsberg

12.02.2017, 17:20 Uhr

Voitsberg : Feuerwehr Voitsberg | 1.769 Ausrückungen und 17.532 Dienst- und Einsatzstunden der FF VoitsbergEhrenmitgliedschaft für Richard WaidacherEin imposanter Leistungsbericht über das abgelaufene Berichtsjahr wurde von den Kommandanten HBI Ing. Klaus Gehr und OBI Michael Münzer bei der ordentlichen Wehrversammlung vorgelegt. HBI Ing. Klaus Gehr konnte nachstehende Persönlichkeiten begrüßen: Bürgermeister EHBI Ernst Meixner, die Vizebürgermeister Kurt Christof und Walter Gaich, Finanzstadtrat Franz Sachernegg, Stadtrat Markus Leinfellner, BFK LFR Engelbert Huber, BR Christian Leitgeb, ABI Alfred Jauk, ABI d. V. Günter Höller, HBI Günther Poschner (FF Krems), vom Roten Kreuz Bezirksgeschäftsführer Direktor Aldo Striccher und Bezirksrettungskommandant Otto Passesreiter, den Bezirksstellenleiter des Zivilschutzverbandes Anton Schober, vom Amateurfunk Franz Patz und die Ehrenmitglieder ELBD Karl Strablegg und EABI Rudolf Gargitter.Die FF Voitsberg wurde in der Berichtszeit 1.12.2015 bis 30.11.2016 zu 19 Brandeinsätzen, 41 Täuschungsalarmeinsatzen durch Brandmelder und 202 technischen Einsätzen gerufen. Die Verwaltung erforderte 696 Tätigkeiten, weiter gab es 99 Repräsentationen/Veranstaltungsbesuche, 239 Übungen/Kurse/Ausbildungen, 57 Jugendaktivitäten, 149 Wartungsdienste und 260 sonstige Tätigkeiten. Zusammen sind dies 1.769 Ausrückungen mit 6.012 Mitgliedern und 17.532 Gesamtstunden.Berichte der Funktionäre (Egon Griesser, Harald Kremaucz, Michael Münzer, Christian Buchegger, Christoph Amberger, Josef Reinisch und Rene Sorger) zeigten die Vielfalt des Aufgabenbereiches. Weiter wurde allen weiteren Funktionären, sowie den Zugs- und Gruppenkommandanten für ihren Einsatz seitens des Kommandos gedankt.Kassenprüfer Ing. Peter Rußmann berichtete von der Kassenprüfung und stellte den Antrag, den Vorstand zu entlasten, welcher einstimmig angenommen wurde. Zu Kassenprüfern wurden Günter Buchegger und Markus Roßmann gewählt.Ein Höhepunkt der Wehrversammlung waren die Auszeichnungen an drei langjährige Mitglieder. So wurden die Kameraden Rudolf Deutschmann und Erwin Kassler für ihre 40jährige Mitgliedschaft und Richard Waidacher für seine 50jährige Mitgliedschaft seitens des Landes Steiermark mit einer Auszeichnung und einer Urkunde geehrt.Weiter brachte der Wehrkommandant einen Antrag des Ausschusses zur Ernennung des langjährigen Mitgliedes Richard Waidacher zum Ehrenmitglied der FF Voitsberg, welches als höchste Auszeichnung innerhalb der Feuerwehr gilt, ein. Diesem wurde von der Wehrversammlung einstimmig zugestimmt. Dem Kameraden Waidacher wurde sodann eine Urkunde zum Zeichen der Ehrenmitgliedschaft von den höchstanwesenden Repräsentanten überreicht.

HBI Gehr brachte abschließend einen Bericht über die Anschaffungen der auslaufenden Funktionsperiode in einer beeindruckenden Fotodokumentation.So wurde in die Erneuerung bzw. den Ausbau der IT-Infrastruktur investiert, errichtete einen Damen-Umkleideraum, erweiterte die Anzahl der Sirenen im Löschbereich auf fünf, rüstete die MRAS - Gruppe aus, führte den Digitalfunk ein, errichtete am Waschplatz ein Lager mit Dach und Regalen, stellten einen Mehrzweckanhänger, ein HLF 3 Tunnel, ein Mannschaftstransportfahrzeug, ein LKWA und einen gebrauchten Gabelstapler in Dienst, gestaltete eine neue Homepage, rüstete die Mannschaft mit einer neuen E1 – Einsatzbekleidung und E2 – Einsatzbekleidung aus, installierte ein Fahrzeugstatussystem und führte den Atemschutzmaskenfunk ein. Weiter wurden viele kleinere Erneuerungen bzw. Anschaffungen getätigt. Die Finanzierung wurde durch die Stadtgemeinde Voitsberg über das ordentliche Feuerwehrbudget und bei Großanschaffungen über zusätzliche Zuwendungen durch Förderungen des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark und mit erheblichen finanziellen Eigenleistungen durch die FF Voitsberg ( ca. € 300.000 ), welche sich aus Rücklagen, Spendengeldern, aus den Einnahmen aus unserem Feuerwehrfest und dem Erlös aus verrechenbaren Einsätzen zusammensetzen.Hervorzuheben sind noch 1.451 Einsätze, welche in den letzten 5 Jahren abgearbeitet wurden. Der Wehrkommandant bedankte sich bei der gesamtem Mannschaft für deren Einsatz und bat dies auch für die Zukunft.Bei einem gemütlichen Abendessen im Gasthaus Merta fand diese Veranstaltung ihren Ausklang.Text und Fotos: Walter Ninaus