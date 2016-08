30.08.2016, 18:50 Uhr

Spielefest der Vereine und der Gemeinde Rosental

Am Samstag, dem 10. September, laden die Vereine und die Gemeinde Rosental ab 11 Uhr in der JUFA Rosental zum Spielefest. Als Programmpunkte warten Reiten, Kinderschminken, Geschicklichkeitsspiele, Hüpfburg, Hubschrauberrundflüge, eine Schauübung der Feuerwehr und Traktor Fahren. Unter den anwesenden Kindern werden zwölf Rundflugtickets mit dem Hubschrauber verlost. Ab 12 Uhr besteht die Möglichkeit, solche Rundflüge zu kaufen. Der Kunst-, Kultur- und Vereinsausschuss Rosental hofft am 10. September auf regen Besuch.

Gefällt mir