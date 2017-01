Überraschung! Schnee im Winter im Bezirk Voitsberg

14.01.2017, 10:26 Uhr

Acht Feuerwehren im Bezirk Voitsberg hatten am Freitag alle Hände voll zu tun.



Viel im Einsatz

Der zwar angekündigte, aber offenbar doch für viele überraschende Schneefall forderte am Freitag acht Feuerwehren voll. Zum Glück gab es auf den Landes- und Gemeindestraßen in den Löschbereichen der Wehren Maria Lankowitz, Rosental, Voitsberg, Geistthal, Ligist, Steinberg, Köppling und Mooskirchen nur Blech- und sonstige Sachschäden.Besonders die FF Voitsberg hatte viel zu tun. Es begann mit einer Lkw-Bergung mit der Seilwinde des WLF-Krans in der Kowaldstraße in Voitsberg. Währenddessen kam der HIlferuf der FF Rosental zu einer Fahrzeugbergung mit dem WLF-Kran in Puchbach. Eine andere Gruppe begab sich in die Schießplatzstraße in Voitsberg, wo ein Lkw hängen blieb, und die FF Mooskirchen forderte den Kran für eine Pkw-Bergung aus dem Kniezenbach auf der L340 im Ortsteil Fluttendorf.