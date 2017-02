Unsere Region - purer Wintergenuss

14.02.2017, 16:38 Uhr

Dank des Neuschnees der letzten Woche präsentieren sich unsere Schigebiete Salzstiegl, St. Hemma und Modriach-Winkl sowie für Kinder auch das Gaberl im schönsten Kleid. Die Hebalm lädt zum Langlaufen und Biathlon ein, das Schneeschuhwandern ist an mehreren Orten in der Lipizzanerheimat möglich. Sogar Eislaufen war dank der tiefen Temperaturen zuletzt möglich.Die Lipizzanerheimat ist eine Region, die (fast) alles hat. Jetzt wünschen wir uns noch eine Offensive in der Beherbergungs-Infrastruktur. Bei Vier- und Fünf-Sterne-Hotels haben wir gegenüber anderen Gegenden noch Aufholbedarf.