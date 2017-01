23.01.2017, 11:48 Uhr

Veranstaltungsreihe Zukunft des Wohnens

Die steirische Polizei nimmt an der Veranstaltungsreihe von LR Johann Seitinger zum thema "Zukunft des Wohnens" teil. Gestartet wird am 21. Jänner bei der Häuselbauermesse in Graz, diese "Roadshow" kommt aber auch in die Regionen. Wie sicher wohne ich? Was kann ich selbst zum Schutz meines Eigenheims beitragen? Diesen und weiteren Fragen widmen sich die Präventionsbeamten der steirischen Polizei bei der Roadshow, die an insgesamt sieben Orten in der Steiermark Halt macht. Top-Referenten informieren dorf über verschiedene Aspekte zum Thema Wohnen und Sicherheit.

Für die Weststeiermark ist die Veranstaltung am 6. März von 19 bis 21 Uhr in der Steinhalle in Lannach geplant. Weitere Stationen nach dem Auftakt in Graz am 21. Jänner sind Hartberg, Niklasdorf, Trautenfels, Judenburg und St. Peter am Ottersbach.

