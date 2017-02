Verdienstvolle Ligister ausgezeichnet

13.02.2017, 17:50 Uhr

Bgm. Johann Nestler lud zum Tag des Ehrenamtes in die Musikschule.



Die ausgezeichneten Persönlichkeiten

Dem ehrenamtlichen Engagement in den Vereinen aber auch in anderen Bereichen verdankt Ligist ein umfangreiches und vielfältiges Vereins- und Kulturleben. Da dies nicht selbstverständlich ist, liegt es Bgm. Johann Nestler sehr am Herzen, einmal im Jahr auch ganz offiziell Danke zu sagen. Heuer wurde der Tag des Ehrenamtes dazu genutzt, um verdienstvolle Ligister mit dem Ehrenring der Gemeinde auszuzeichnen. In seiner Laudatio brachte Historiker Ernst Lasnik mit seinem schier endlos historischen Wissen einen kleinen Abriss der Ligister Geschichte.

Die Revitalisierung der Burgruine ist untrennbar mit dem Namen Rudi Riedl verbunden. Als Obmann des Burgvereins hat er gemeinsam mit Vereinen die Renovierung der Ruine in Angriff genommen und so vor dem endgültigen Verfall gerettet. Heute ist die Ruine nicht nur einen Besuch wert, sondern auch ein besonderer Rahmen für Veranstaltungen und Hochzeiten.Im Umfeld der Landesausstellung 1988 „Glas und Kohle“ wurde unter Ägide von Heinz Kürzl auf dem Dietenberg das Keltenhaus errichtet. Und nachdem der Zahn der Zeit auch am Keltenhaus genagt hatte, ergriff er 2015 erneut die Initiative und restaurierte dieses kleine Museum mit viel persönlichem Einsatz. Weiters bringt er seit 1988 interessierte Besucher mit Führungen diesen Teil der Ligister Geschichte nahe.Elfi und Ingo Wundrak zeichnen maßgeblich für die Neuentstehung des Museums Ligist verantwortlich. Sie haben nicht nur die baulichen Arbeiten des Bauhofs überwacht und gestalterische Ideen eingebracht, sondern sich auch intensiv mit der Historie der einzelnen Exponate beschäftigt, diese restauriert und zu neuem Glanz verholfen. Ingo Wundrak war außerdem von 1986 bis 2011 Obmann des Heimatkreises und hat sich in dieser Zeit um das Ligister Kulturleben verdient gemacht.