09.01.2017, 11:19 Uhr

Vortrag "Erfolgsfaktor Kommunikation"

Am Samstag, dem 4. Februar, lädt der ÖKB Mooskirchen zum Vortrag "Erfolgsfaktor Kommunikation - Wie wir uns den Alltag erleichtern können" von Claudia Schörgi ein.

Die Unternehmens-, Lebens- und Sozialberaterin spricht über Kommunikation und Konflikt, Führungskräfte- und Teamentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Stressmanagement und Burnoutprävention und viele weitere Themen. Im Anschluss an den Vortrag steht Frau Schörgi für Fragen zur Verfügung.

Der Vortrag findet ab 18 Uhr in der Schmankerlschenke Fuchs in Pichling bei Mooskirchen statt. Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine Voranmeldung bei Alexander Lackner unter 0664/9269442 gebeten.

Der Eintritt ist eine freiwillige Spende.

Gefällt mir