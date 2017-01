809 Haushalte im Bezirk Voitsberg profitierten vom Heizkostenzuschuss

31.01.2017, 16:37 Uhr

Knapp 100.000 Euro Heizkostenzuschuss entfielen auf die Lipizzanerheimat.

Auf Antrag der steirischen Soziallandesrätin Doris Kampus hat die Steiermärkische Landesregierung 2016 wieder den Heizkostenzuschuss ausbezahlt. Steiermarkweit konnten 11.429 Haushalte mit dieser einmaligen Sozialleistung unterstützt werden. Davon fielen 809 Unterstützungen auf den Bezirk Voitsberg.Die Maßnahme in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro kommt ausschließlich Menschen mit geringem Einkommen zugute. Knappe 100.000 Euro entfallen davon auf den ehemaligen Heimatbezirk von Kampus. "Leider gibt es viele Menschen, die mit ihrem Einkommen nur schwer über die Runden kommen. Deshalb hat die Landesregierung auch 2016 diese Einmalzahlung als Unterstützung für sozial Schwächere in unserem Land beschlossen", umreißt Kampus die Zielsetzung dieser Maßnahme.Erstmals beträgt der Zuschuss unabhängig von der Art der Heizungsanlage einheitlich 120 Euro. "All jene, die auf Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen sind, sollen diese auch erhalten. Der Heizkostenzuschuss ist eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung von Menschen mit geringerem Einkommen in unserem Land", unterstreicht Kampus.