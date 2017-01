Sechs neue Leader-Projekte eingereicht

02.01.2017, 14:02 Uhr

Der nächste Leader Projekt-Call läuft von 27. Jänner bis 24. März 2017.



Stärkung der Dachmarke



Bildung und Lernen

Im Sommer 2016 erfuhr die LIpizzanerheimat, dass sie wieder als Leader-Förderregion anerkannt und ihre Entwicklungsstrategie genehmigt wurde. Seither laufen laut Leader-Obmann Erwin Dirnberger und Leader-Managerin Elfriede Pfeifenberger die Projektvorbereitungen und - einreichungen auf Hochtouren. Projekte, die bei der LAG Lipizzanerheimat eingereicht werden, müssen in die Entwicklungsstrategie der Lipizzanerheimat passen und auch die vorgegebenen Qualitätskriterien erfüllen. Mittlerweile fanden vier Projekt-Calls statt und es gibt für acht eingereichte Projekte bereits Förderungsverträge.Die LAG Lipizzanerheimat hat in der letzten Steuerungsgruppensitzung am 7. November weitere sechs eingereichte Projekte positiv beurteilt. Diese Projekte wurden seitens der Projektträger für die Förderungseinrichtung beim Land Steiermark bis Ende November fertiggestellt.Welche Projekte sind das nun? Zum Beispiel die Stärkung und Weiterentwicklung der Dachmarke Lipizzanerheimat, wo auch an der Erweiterung des Regionsgutschein Lipizzanerheimat gearbeitet wird, der sich als wichtiges Instrument der Dachmarke etabliert und bereits mehr als 2,2 Millionen Euro Wertschöpfung in der Region gesichert hat. In Vorbereitung ist auch eine Qualitätsstrategie für die Dachmarke unter breiter Einbindung aller Wirtschaftsbereiche der Region. Im Bereich natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe gab es mit dem Projekt "Steirische Milchstrasse" und dem Knappen- und Hüttentag bereits erste Umsetzungsmaßnahmen."Natürlich spielen auch die Themen Bildung und Lebenslanges Lernen eine wichtige Rolle in der Region", betont Elfriede Pfeifenberger. Mit der Umsetzung von "Lokalen Lernknotenpunkten" und des Projektes "Technologieregion Lipizzanerheimat als lernende Region" werden dazu wichtige Maßnahmen angeboten. Sehr erfreulich ist auch, dass bereits zwei genehmigte Projekte - das Lipizzanerheimat Floristik-Symposium und das Projekt "Erneuerbare Energie als Kindertheater" erfolgreich umgesetzt werden konnten.Unter den sechs neuen Projekten sind die "Qualitätsoffensive Kulinarik in der Lipizzanerheimat" und das Projekt "Hand:Werk" vom Verein akzente, durch das nicht mehr verwendete Produkte (alte Kleidung, Textilien, Kunststoffe) in neue Produkte umgewandelt bzw. zu neuen Produkten verarbeitet und vermarktet werden sollen. Parallel dazu wird Bewusstseinsbildung für regionale Wirtschaftskreisläufe und ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen betrieben.Alle notwendigen Informationen zur Entwicklungsstrategie sowie auch die Antragsformulare für Leader-Projekte und Termine für Projekteinreichungen sind unter www.lipizzanerheimat.at zu finden. Der nächste Leader Projekt-Call startet mit 27. Jänner und endet am 24. März.