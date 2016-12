Eisturm in Hirschegg

26.12.2016, 20:28 Uhr

"WENN Astronauten vom Weltall aus die Erde betrachten, fällt ihnen laut dem Buch Antarctica: The Last Continent besonders die Eisdecke unseres Planeten in der Antarktis ins Auge. Sie „leuchtet hell wie eine große weiße Laterne am Fuß der Erde“, so beschrieben es die Astronauten.

Die Antarktis ist mit ihren rund 30 000 000 Kubikkilometern Eis eine Eisfabrik von der Größe eines Kontinents. Auf den Kontinent fällt Schnee, der sich dann zu Eis verhärtet. Durch die Schwerkraft fließt das Eis langsam in Richtung Küste, wo es sich in das Meer hineinschiebt und gewaltiges Schelfeis bildet. (Siehe Kasten auf Seite 18.)Schwindendes SchelfeisIn den letzten Jahren hat sich die Größe etlicher Schelfe durch das verstärkte Abschmelzen verringert; manche sind sogar völlig verschwunden. 1995 soll einem Bericht zufolge ein 1 300 Quadratkilometer großer Abschnitt des 1 000 Kilometer langen Larsen-Schelfeises abgebrochen sein und sich in Tausende von Eisbergen aufgespalten haben.Von der Zurückbildung des Eises ist bis jetzt die Region um die Antarktische Halbinsel betroffen. Diese S-förmige Halbinsel, ein Ausläufer der Anden Südamerikas, hat in den vergangenen 50 Jahren einen Temperaturanstieg von 2,5 Grad Celsius erlebt. Aus diesem Grund kann die James-Ross-Insel, die früher einmal ringsum von Eis eingeschlossen war, jetzt umfahren werden. Durch die Zurückbildung des Eises hat sich auch die Vegetation stark vermehrt.Da es nur in der Region der Antarktischen Halbinsel zu einem erheblichen Abschmelzen des Eises gekommen ist, sind manche Wissenschaftler nicht der Auffassung, es handle sich um ein Anzeichen für eine globale Erwärmung. Einer norwegischen Studie zufolge ist allerdings auch das Eis in der Arktis im Schwinden begriffen. (Weil der Nordpol nicht von Landmasse umgeben ist, handelt es sich bei einem großen Teil des Eises der Arktis um See-Eis.) Alle diese Veränderungen passen nach Meinung der Studie zu dem Schema, das mit der globalen Erwärmung einhergehen soll", berichtete die Zeitschrift "Erwachet!"